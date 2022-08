Omicidio a Balestrate, muore in ospedale Vincenzo Trovato di 22 anni

Un omicidio è avvenuto questa notte a Balestrate, nel Palermitano. Ad essere ucciso Vincenzo Trovato, originario di Trappeto, di 22 anni. Il giovane è morto all’ospedale di Partinico a causa di una grossa ferita alla gamba ricevuta forse in seguito a una violenta lite.

La vicenda si è consumata sul lungomare di Balestrate. Si tratterebbe di una rissa secondo le prime informazioni raccolte dai militari che indagano sull’accaduto e che stanno cercando d’identificare l’autore dell’omicidio.

Il ragazzo sarebbe stato ferito con un coltello in uno dei lidi di Balestrate ma le informazioni sono ancora frammentarie. Non si sa ancora se il giovane fosse in vacanza o viveva stabilmente a Balestrate.

I Carabinieri stanno sentendo gli amici e soprattutto chi lo ha accompagnato in ospedale nel tentativo di salvarlo. I militari stanno anche analizzando alcune immagini di alcune telecamere piazzate nella zona.

“Un tremendo risveglio oggi – scrive il sindaco di Balestrate alla notizia dell’omicidio di Vincenzo Trovato -, dopo una notte da incubo. Siamo tutti sconvolti da quanto appreso. Condoglianze alla famiglia”.