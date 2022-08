Violento schianto alla Favorita, auto distrugge guardrail e muro

PALERMO – Un’auto butta giù il guard-rail e si incastra. Poteva andare peggio a due giovani rimasti vittime di un incidente stradale avvenuto nei pressi del Parco della Favorita di Palermo.

L’incidente si è verificato alle prime ore del mattino di ieri mattina in zona Favorita. Una Fiat 500 verde, per cause da accertare, è uscita fuori strada buttando giù sia il guard-rail, sia il muro laterale. Uno schianto violentissimo che per fortuna non ha causato gravi conseguenze ai due giovani ventenni a bordo dell’auto.

La causa potrebbe essere attribuita ad una possibile guasto ai freni e all’alta velocità.

Sul posto, per il recupero dell’auto incidentata, la ditta di soccorso stradale Magnasco.

Un altro incidente ieri sera sulla Palermo-Mazara del Vallo, tra lo svincolo di Carini e quello di Capaci, in direzione Palermo. Un camion, per cause ancora da accertare è finito di traverso sbarrando tutta la careggiata.

Il traffico è rimasto bloccato con lunghe code. Sul posto è intervenuta la Polstrada che ha effettuato l’uscita obbligatoria a Carini con reingresso a Capaci. L’incidente non ha causato feriti.