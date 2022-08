Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 104, a Sciacca (AG), a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, un motociclo e un’autovettura sono entrati in collisione e, nell’impatto, sono rimaste ferite due persone, di cui una è già stata prelevata con elisoccorso.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.