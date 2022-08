Tromba marina a Taormina, forti piogge nel Palermitano: allerta maltempo

Allerta meteo gialla del Dipartimento di Protezione Civile in provincia di Palermo e in provincia di Messina per oggi 10 agosto. Il livelli di allerta per le due provincie è di attenzione. Anche per oggi è il maltempo a caratterizzare la giornata.

Come riporta Centro Meteorologico Siciliano, sul Mediterraneo centrale vi è, in quota, un flusso di correnti fresche ed instabili che stanno determinando e determineranno, per buona parte della giornata, condizioni di diffusa instabilità, su gran parte della Sicilia. Il maltempo colpirà soprattutto la Sicilia occidentale dove non mancheranno dei rovesci o temporali. Dalla tarda mattinata, su gran parte del territorio regionale, si assisterà, a un’ulteriore intensificazione della nuvolosita’, a cui saranno associati rovesci e temporali che risulteranno, localmente, intensi, specie sulla Sicilia centro orientale.

In serata si assisterà a una graduale attenuazione dei fenomeni, con ampie schiarite quasi ovunque, eccetto lungo il settore tirrenico ove insisterà della nuvolosità, più o meno diffusa, in grado di dar luogo a qualche isolata precipitazione.

A Taormina questa mattina è stata avvistata una tromba marina. Il fenomeno è stato immortalato da decine di scatti che poi sono stati pubblicati sui social. In tutto il resto della Sicilia occidentale piogge a carattere di temporale con abbondante attività elettrica.

Un forte temporale si è abbattuto a Palermo e in provincia, come a Monreale, Altofonte, San Giuseppe Jato. Le strade sono state trasformate in pochi minuti in fiumi. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare allagamenti e infiltrazioni in magazzini e abitazioni.