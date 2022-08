Tragedia a Palermo, grave una donna investita in via Belgio

Una donna è stata investita in via Belgio a Palermo, adesso si trova in condizioni gravissime in ospedale.

L’incidente è avvenuto questa mattina lungo l’arteria palermitana. La donna, 46 anni, è stata travolta in pieno da un’auto mentre attraversava la strada. L’autista della vettura si è fermato per prestare i soccorsi in stato di choc.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha condotto la donna all’ospedale Villa Sofia in condizioni serie a causa di un trauma cranico. Per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale del Capoluogo.