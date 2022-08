Ancora temporali in Sicilia, nuova allerta meteo

Prevista Allerta Gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione

Ancora piogge in Sicilia domani 11 agosto. L’avviso di allerta continua ad essere di colore giallo.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 11 agosto 2022. Prevista Allerta Gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione. Per la giornata di oggi si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Per domani, “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati deboli”.