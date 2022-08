Poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

Tragedia a Trapani dove un uomo si è tolto la vita. Si tratta di un agente di polizia stradale che ha esploso contro se stesso un colpo della sua pistola di ordinanza. Non si sa ancora nulla sul movente.

Un dramma che si è consumato stanotte a Trapani e che si aggiunge ad un altro tentato suicidio che coinvolge un esponente delle forze dell’ordine. Qualche giorno fa infatti un poliziotto penitenziario aveva tentato di farla finita all’interno di un carcere.

La linea anti suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.