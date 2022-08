L'allerta meteo vale sia per oggi, 8 agosto, sia per domani

Maltempo in Sicilia, allerta gialla in Sicilia per possibili temporali

Si alza il livello di allerta per quanto riguarda il maltempo che sta attraversando l’italia e che è destinata ad arrivare anche in Sicilia occidentale dopo i temporali che hanno colpito ieri il versante orientale. La protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per rischio idrogeologico di colore giallo. Il livello di allerta in tutta l’isola è dunque di attenzione.

L’allerta meteo vale sia per oggi, 8 agosto, sia per domani. Per oggi, recita il bollettino, si prevedono piogge da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. la tessa previsione per domani, 9 agosto.

La situazione maltempo in Sicilia

A maggior rischio fenomeni intensi nel pomeriggio odierno saranno dapprima le regioni del Nord Est, e poi soprattutto quelle del Centro Sud dove sono attesi, almeno fino a giovedì 11, rovesci temporaleschi anche di forte intensità sulle zone interne, in estensione poi fin verso le coste. In questo contesto, le temperature subiranno una sensibile diminuzione, grazie ai venti dai quadranti settentrionali, soprattutto nei valori minimi.

Il resto della settimana proseguirà all’insegna del meteo tutto sommato tranquillo anche se nelle ore pomeridiane potrà sempre scoppiare qualche temporale a ridosso dei monti, da Nord a Sud.

Oggi, lunedì 8 agosto – Al Nord: soleggiato con temperature meno opprimenti, qualche acquazzone residuo. Al Centro. dapprima bel tempo, poi numerosi temporali su rilievi e zone vicine. Al Sud: tanti temporali pomeridiani su Appennini, zone limitrofe e anche sulla Sicilia orientale.

Domani, martedì 9 agosto – Al Nord: tempo più stabile. Al Centro; peggiora dal pomeriggio con tanti temporali. Al Sud. temporali pomeridiani su tutte le regioni.

Mercoledì 10 agosto – Al Nord. cielo poco nuvoloso; possibili piogge sui rilievi al pomeriggio. Al Centro; instabilità pomeridiana in Appennino e sulle zone interne della Sardegna. Sud: forti temporali su tutte le regioni.

Tendenza – Clima sempre meno caldo e ancora molte possibilità di temporali