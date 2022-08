La tiktoker siciliana Giulia Vitaliti alla fase nazionale di Miss Italia 2022

La tiktoker Giulia Vitaliti, 22 anni, di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, è prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di “Miss Miluna Sicilia” per Miss Italia Regione Sicilia.

Il verdetto, per una delle tiktoker più seguite d’Italia, è arrivato durante le selezioni che si sono svolte all’Arena Canapè di Gioiosa Marea. Giulia ha indossato la sua luccicante corona e un bellissimo gioiello, entrambi di Miluna.

Per Giulia sarà un gradito ritorno visto che tre anni fa ci aveva già provato ma si era fermata al 19° posto. La bellezza puntese, occhi azzurri, compirà 23 anni tra qualche giorno e in questi anni si è imposta anche come video creator su Tik Tok dove ha 1.6 milioni di follower. È pure una ragazza sportiva e gioca a pallavolo a livello agonistico con la Alus Volley Mascalucia, squadra con la quale quest’anno ha ottenuto la promozione in Serie B2 dopo uno straordinario cammino in serie C. Il suo sogno però è fare l’attrice e sta studiando per provare a entrare all’Accademia di recitazione di Milano.

Photo: Mimmo D’Arrigo