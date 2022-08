Forte pioggia a San Giuseppe Jato e Corleone, a Palazzo Adriano fulmine distrugge albero

In provincia di Palermo i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni

Incendi ma anche pioggia che crea non pochi problemi nel palermitano. La Protezione Civile intanto ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per oggi e per domani.

In provincia di Palermo i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi e nel soccorrere i residenti per i disagi causati da violenti temporali. I roghi sono divampati nella zona di Camporeale, e tra Partinico e Borgetto. Incendi anche lungo viale Regione Siciliana a Palermo.

Forte pioggia è segnalata tra San Giuseppe Jato, Corleone e la zona a ridosso dell’agrigentino. Un fulmine a Palazzo Adriano ha colpito un albero che è andato in fumo.