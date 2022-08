Bomba d’acqua a Caltanissetta e strade come fiumi: arrivano i temporali

Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio a Caltanissetta. A causa delle piogge, cadute abbondanti nel giro di pochi minuti, le strade si sono trasportate in fiumi di acqua e rifiuti. Inevitabili i disagi a causa della violenta bomba d’acqua.

In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto 25 richieste di interventi per alberi caduti, tombini saltati e case allagate. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la caduta di pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità.

Altri forti temporali si sono abbattutti nel pomeriggio nell’entroterra siciliana.

Intanto avanza il maltempo sull’isola. Nella giornata di domani sono previsti temporali soprattutto nei versanti orientali. Da martedì il maltempo potrebbe interessare anche la Sicilia occidentale.

Per domani il Centro Meteo Siciliano prevede condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ovunque. Dal pomeriggio fenomeni a carattere temporalesco potranno interessare le aree interne del settore centro-orientale e agrigentino.