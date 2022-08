Tragedia a Castelvetrano, muore giovane di 27 anni

Il giovane è morto a causa di un incidente stradale avvenuto mentre era in sella al suo scooter

Un giovane di 27 anni, Razvan Constantin Zaharia, sposato e con un bimbo piccolissimo, è morto questa notte a Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Il giovane è morto in un incidente autonomo avvenuto mentre era in sella al suo scooter.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo, classe 1995 di origine rumena, con il suo scooter 125, intorno alle 1,30 di questa notte sia andato a schiantarsi alla fine della discesa di via IV novembre contro il muro. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.