Tenta di gettarsi dal ponte del Baby Luna, panico in viale Regione Siciliana

Tenta di gettarsi dal ponte del Baby Luna, panico in viale Regione...

Terrore lungo via Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza del Baby Luna, dove un uomo ha minacciato di gettarsi dal ponte Corleone.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, dopo che un passante ha segnalato il pericolo alle forze dell’ordine che hanno evitato il peggio.

L’uomo ha scavalcato la ringhiera e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Per lunghissimi minuti i Carabinieri e i vigili del fuoco hanno cercato di dissuadere l’uomo dal compiere l’estremo gesto. Per fortuna, l’uomo è stato bloccato e portato in salvo. Al termine delle operazioni è stato affidato al 118.

Inevitabile il caos lungo viale Regione Siciliana. Il traffico sempre intenso nella zona è andato in tilt.