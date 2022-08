Forti temporali e nubifragi si sono abbattuti oggi pomeriggio in Sicilia interessando le aree interne dell’isola. Le forti precipitazioni hanno dato luogo a disagi ed allagamenti specie nelle zone di Palagonia e Randazzo.

Intanto per in prossimi due giorni è atteso ancora caldo torrido in tutta la Sicilia. A partire dalla seconda metà della giornata di domenica, invece, arriverà la pioggia in Sicilia.