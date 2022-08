Da Palermo a Bake Off Italia a 19 anni, il sogno di Leonardo Vicari

A 19 anni selezionato per partecipare a Bake off Italia, il talent show che va in onda su Real Time canale 31 del digitale terrestre. È Leonardo Vicari, di Borgetto, in provincia di Palermo.

Ora è ufficiale, Leonardo è uno dei concorrenti che farà parte del cast dei di Bake off Italia, programma che propone una sfida di cucina all’ultimo dolce, tra pasticceri amatoriali, per dimostrare chi sia il migliore.

Le puntate avranno inizio a settembre. Per il 19enne è un sogno che si avvera dopo il diploma all’istituto alberghiero di Partinico. Da piccolo era una promessa del canto ma poi, per colpa dei pregiudizi dei suoi coetanei, ha abbandonato il suo sogno. Ora ha trovato una nuova strada: la pasticceria. Bake Off Italia per lui rappresenta una rivincita e la pasticceria la casa dove potersi sentire di nuovo orgoglioso di sé stesso, anche grazie al supporto della sua famiglia.

Leonardo Vicari, alunno diplomato all’indirizzo alberghiero dell’istituto Superiore “Danilo Dolci” entra a far parte come titolare dello staff del talent condotto da Benedetta Parodi. “Che dire – commenta il prof Ignazio Interrante del Danilo Dolci – i successi dei nostri alunni sono anche i nostri successi poiché con Leonardo abbiamo condiviso tante esperienze di vita e lavorative che sicuramente in questa avventura sono tornate utili”.