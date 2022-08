Drammatico incidente stradale, muore Giacomo Manganaro, 9 feriti

Giacomo Manganaro di 62 anni è la vittima di un altro incidente stradale avvenuto in Sicilia. Altre nove persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla tangenziale di Messina. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto.

L’incidente si è verificato nei pressi al chilometro 5 della Tangenziale in direzione Palermo. Ad avere la peggio, Giacomo Manganaro. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è rimasto schiacciato all’interno dell’abitacolo della sua vettura.

Il 62enne era originario di Santo Stefano Medio, ma dal 1982 lavorava come tecnico al Comune di Milano e abitava a Cassano D’Adda. Come ogni anno ritornava in paese nel periodo estivo, per trovare i propri genitori e suonare nella banda musicale di Santo Stefano Medio.

Nello scontro sono rimasti feriti nove persone, che sono state trasportate al pronto soccorso. Sulla dinamica del tamponamento sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.

E ieri un’altra vittima della strada. Non ce l’ha fatta Antonio Miloro, il 61enne che era rimasto coinvolto a Messina nell’incidente stradale dello scorso 25 luglio sul viale della Libertà. L’uomo è deceduto ieri pomeriggio dopo dieci giorni in ospedale, nel reparto di rianimazione.

La sua Smart, prima era andata a sbattere contro quattro auto parcheggiate e, poi, si era ribaltata, poco dopo il Museo regionale. L’uomo era rimasto incastrato tra i rottami, mentre il suo il cagnolino, sbalzato fuori dal veicolo, era stato travolto da un’auto.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi: trasportato al Papardo, i medici si erano riservati la prognosi. Nonostante le cure, però, l’incidente si è rivelato fatale.