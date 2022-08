Caldo fino a domenica, da lunedì temporali in Sicilia

Continua il caldo africano al sud e in Sicilia per tutto il fine settimana. Da Domenica 7 agosto arriveranno i temporali su diverse regioni del nostro Paese, compresa la Sicilia.

Intanto la Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino n.165 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 6 agosto e per le successive 24 ore. Per domani è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 36°C. Identica la previsione per dopodomani.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione). Da lunedì previsti temporali anche in Sicilia.

La situazione

SABATO: generali condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Sud; da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sull’Etna associato ad isolata instabilità in veloce assorbimento entro tardo pomeriggio. Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli a regime di brezza. Mari calmi. Temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.

DOMENICA: Instabilità in aumento in Sicilia con fenomeni temporaleschi anche intensi durante le ore diurne lungo la dorsale Appenninica. Temperature stabili. Ventilazione debole a regime di brezza con locali rinforzi durante i fenomeni temporaleschi. Ionio da quasi calmo a mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso. Temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.