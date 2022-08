Slot illegali in locale nel Palermitano, titolare sanzionato di oltre 1,7 milioni

I Carabinieri di Caccamo e i funzionari dei Monopoli Adm di Palermo hanno controllato un internet point di proprietà di un 42enne del luogo. I controlli nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni in materia di scommesse sportive on-line non autorizzate ed a garantire il rispetto delle norme a tutela del gioco lecito e responsabile.

All’interno del locale, nascoste in una stanza chiusa a chiave, erano state installate 3 slot machines, idonee a consentire il gioco con vincite in denaro e non collegate alla rete telematica. Gli apparecchi sono stati sequestrati, insieme alla somma di circa 600 euro custodita al loro interno.

Le sanzioni amministrative elevate sono state di 150 mila euro. Il responsabile dovrà anche rispondere della violazione delle norme sul prelievo unico erariale per un importo che supera i 1.7 milioni.