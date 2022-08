Follia incendiaria a Piana degli Albanesi e Borgetto, avvistati due piromani: indagini

Caldo e vento alimentano incendi in provincia di Palermo e di Trapani. I due focolai più grossi a Piana degli Albanesi e a Borgetto. Fuoco anche lungo la Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Alcamo.

Bruciano Piana e Borgetto

Due grossi incendi sono divampati in queste ore in provincia di Palermo. Uno a Piana degli Albanesi nel monte Leardo in contrada Sant’Agata il secondo a Borgetto nel monte Gradara nella zona del santuario di Romitello. Sui due fronti sono impegnate diverse squadre antincendio di vigili del fuoco e forestali e i mezzi aerei Canadair ed elicotteri.

A Borgetto avvistati presunti piromani

Pare che qualcuno a Borgetto lungo la strada statale avrebbe visto due persone che appiccavano le fiamme. Al momento stanno indagando i Carabieri. Le fiamme hanno minacciato il Santuario di Romitello ma anche alcune villette.

Chiusa l’autostrada A29dir

L’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni tra Alcamo e Fulgatore, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. Sul posto i Vigili del Fuoco e un Canadair.

Sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione autostradale.