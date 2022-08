Schianto mortale, perde la vita il poliziotto Gioacchino Grillo

Gioacchino Grillo, 50 anni, originario di Agrigento, assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio da tempo nel carcere di Piacenza

Gioacchino Grillo, 50 anni, originario di Agrigento, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle prime ore di questa mattina.

L’uomo, Assistente Capo della Polizia penitenziaria in servizio da anni presso la casa circondariale di Piacenza, in sella alla sua moto, si è scontrato violentemente prima contro i new jersey e poi contro la parte posteriore di un camion degli operai fermo lungo la carreggiata.

Lo schianto è avvenuto all’una e trenta del 3 agosto lungo la tangenziale, nel tratto che porta al Ponte Paladini sul Trebbia, mentre la strada era chiusa per lavori in corso.

Il centauro, dopo l’impatto, è stato sbalzato dalla due ruote ed è finito a terra in stato di incoscienza. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del Pronto Soccorso. Troppo gravi le lesioni riportate e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto la polizia di Stato e i Carabinieri per i rilievi.