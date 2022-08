Continua il caldo da allerta rossa ma sono attesi temporali pomeridiani, ecco dove

L’anticiclone africano ancora protagonista delle prime giornate di agosto anche in Sicilia. Il fenomeno di origine nord-africana si posiziona sull’isola riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato, con ventilazione debole a regime di brezza e temperature in progressivo lieve aumento.

In tale contesto, infiltrazioni di aria più fresca in quota daranno luogo a locali fenomeni temporaleschi pomeridiani nelle aree interne della Sicilia.

Intanto la Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 4 agosto e per le successive 24 ore. In particolare, per domani è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 37°C. Identica la previsione per dopodomani.

Per quanto riguarda il rischio d’incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).