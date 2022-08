Prestigioso premio per Federico Martello, cantante di San Cipirello con disabilità

Al cantante Federico Martello, originario di San Cipirello, con disabilità, già molto conosciuto sia in Italia per aver partecipato allo show televisivo di Canale 5 “All Together Now” sia all’estero per la sua partecipazione a diversi programmi tv sarà assegnato il “Premio Nazionale Il Giullare” per “la sua testimonianza quotidiana nel dimostrare con il suo percorso musicale, caratterizzato dal forte e immediato coinvolgimento, che la musica può essere la miglior testimonianza di come il talento e l’arte possano andare contro ogni barriera”.

In occasione del Galà del Festival, che si terrà Domenica 7 Agosto in Piazza Duomo a Trani, insieme a tanti ospiti, tra cui Paola Severini, con la troupe RAI2 della trasmissione “O anche no”, tra sarcasmo e riflessione, tra ironia e testimonianza andrà in scena proprio la bellezza della diversità, cercando di non essere mai banali.

Il Festival nazionale Il Giullare – Teatro contro ogni barriera” nasce nel 2008 dall’idea di un gruppo di giovani volontari con l’obiettivo di dimostrare, attraverso spettacoli teatrali, musica, cabaret, presentazioni di libri e proiezioni di film che la diversità è ricchezza e risorsa, raccogliendo attori diversamente abili di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Il Festival, che prende il nome dal giullare, un personaggio che attraverso lo scherno e la derisione dimostra alla società che la diversità non è sinonimo di inferiorità bensì una peculiarità da raccontare, è unico nel suo genere e tra più seguiti e conosciuti in Italia e rappresenta una preziosa opportunità di espressione artistica.

Federico prosegue il suo impegno con PEBA Onlus, che organizza spettacoli itineranti per la raccolta fondi da utilizzare nell’abbattimento delle barriere architettoniche di edifici e spazi pubblici, e per sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica sulla necessità che il nostro Paese diventi più accessibile a tutti, quanto prima. Il Presidente Sergio Mattarella per questo suo impegno nell’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, oltre che per i meriti artistici internazionali, e per contribuire a diffondere questo messaggio in tutti gli angoli del mondo. E proprio a Tokyo, a Novembre, Federico sarà protagonista di un doppio spettacolo insieme ad artisti con disabilità provenienti da tutto il mondo.