Ondate di calore, allerta arancione della Protezione civile

Per domani è previsto a Palermo il massimo livello

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 3 agosto e per le successive 24 ore.

Per domani è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 38°C. Identica la previsione per dopodomani.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).

Una vasta area di alta pressione continua ad interessare i settori occidentali del Nord-Africa distendendosi verso la Penisola iberica e lasciando spazio al

ramo discendente di un’ampia saccatura che lambisce l’Italia proiettandosi fino al Mediterraneo centrale. In tale contesto, qualche impulso di moderata

instabilità interessa a giorni alterni alcune zone del Paese.

Nel pomeriggio-sera di oggi, rovesci sparsi o brevi temporali interesseranno i rilievi del Triveneto,

muovendosi nella giornata di domani verso i settori orientali del Centro-Nord, portando isolati fenomeni anche a ridosso dei rilievi appenninici centro-

settentrionali.