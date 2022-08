Bimbo di due anni cade dal terzo piano

Il piccolo ricoverato in condizioni gravissime in ospedale

Un bambino di due anni è precipitato nel vuoto dal terzo piano di un palazzo. La tragedia è avvenuta a San Damiano, in provincia di Monza.

Attualmente il piccolo è ricoverato in prognosi riservata in ospedale. I medici del reparto di neurorianimazione del San Gerardo stanno facendo di tutto per salvarlo anche se le sue condizioni al momento sono giudicate delicate.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Monza guidati dal maggiore Emanuele d’Onofri. Secondo quanto riportato da MonzaToday il bimbo si trovava a casa con un parente mentre i genitori erano al lavoro. Il piccolo sarebbe riuscito a raggiungere la finestra cadendo nel cortile condominiale.

Sono stati i parenti del bimbo a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’elisoccorso che ha trasportato il bimbo in codice rosso al pronto soccorso.