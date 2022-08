Inizio agosto rovente rovente in Sicilia, Palermo città più calda d’Italia

In Sicilia continua il caldo asfissiante e Palermo è al momento la città più calda d’Italia. Se qualcuno sperava l’arrivo di una rinfrescata dovrà ricredersi, il caldo continuerà anche per i prossimi giorni.

E il capoluogo siciliano, Palermo, resta la città più calda d’Italia. La Protezione civile ha affibbiato il Bollino rosso perdurante per quasi 72 ore consecutive e fino a tutto domani, mercoledì 3 agosto. Intanto nel resto del Sud il caldo dovrebbe iniziare a frenare. È solo un anticipo della frenata delle temperature roventi anche in Sicilia.

Ancora questa settimana l’isola dovrà sopportare caldo intenso e afoso oltre al sole. Ecco nel dettaglio le previsioni del sito iLMeteo.it sull’Italia zona per zona e giorno per giorno per le prossime 72 ore.

MARTEDI’ 02 AGOSTO

Nord: Arriva l’anticiclone africano. La giornata risulterà soleggiata salvo più nubi e isolate precipitazioni sulle Alpi del Triveneto.Centro: Arriverà l’anticiclone africano per cui ci sarà una giornata di sole. Atteso un isolato temporale pomeridiano sui rilievi abruzzesi.

Sud: Al sud i venti da nord mitigheranno il clima. Se il sole sarà prevalente le temperature non saranno roventi come sul resto d’Italia.

MERCOLEDI’ 03 AGOSTO

Nord: Mercoledì 3 ci sarà l’anticiclone africano per cui il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature in deciso aumento. Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature superiori a 35°C. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque.Sud: Al sud non farà così caldo come sul resto d’Italia, ma ci sarà comunque un ampio soleggiamento con cielo sereno o al più poco nuvoloso.

GIOVEDI’ 04 AGOSTO

Nord: Pressione un po’ meno salda. Cielo più nuvoloso sulle Alpi dove non mancheranno alcune piogge, tutto sole sul resto dei settori. Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature vicine ai 38°C. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque. Sud: Bel tempo con cielo più nuvoloso sui rilievi e sulla Sicilia sudorientale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.