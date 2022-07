Tragico incidente mortale a Lipari, muore un 37enne

L'uomo si è schiantato in una galleria

Giovanni Profilio, di 37 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba di questa mattina a Lipari. L’uomo si è schiantato mentre era in sella alla sua motocicletta in una galleria.

Giovanni Profilio, 37 anni di Canneto, è finito contro i paletti ed è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 6,30 di oggi, domenica 31 luglio, nel tratto che Canneto conduce a Lipari.

Il veicolo condotto dal 37enne nell’impatto ha perso il manubrio ed è finito quasi all’uscita della galleria. L’uomo lavorava per una ditta della borgata con la qualifica di frigorista.

A quanto si apprende, la vittima stava per rientrare a casa dopo una notte trascorsa con gli amici, alcuni dei quali viaggiavano in auto dietro di lui. Dopo lo schianto è stato subito dato l’allarme e sul posto è arrivata l’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato i rilievi. Non si esclude venga disposta l’autopsia. Strazio dei genitori giunti sul posto.