Un uomo trovato morto in casa da giorni a Palermo, forse un malore

Un uomo trovato morto in casa da giorni a Palermo, forse un...

Il corpo senza vita di un uomo, Nando Citarda, è stato trovato all’interno del suo appartamento, a Palermo.

Sono in corso indagini della polizia per cercare di capire le cause del decesso dell’uomo.

Nando Citarda, 55 anni, dipendente di un bar che si trova all’aeroporto di Palermo, è stato trovato morto in bagno. Restano ancora ignote le cause del decesso.

Una chiamata arrivata al centralino della polizia avvertiva che all’interno dei quella casa c’era un uomo morto. ed effettivamente così era. Il corpo di Citarda era riverso in bagno. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta alcuni giorni fa. C’erano diverse tracce di sangue nel pavimento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica e il medico legale. Non è escluso che la morte sia dovuta a un malore improvviso.