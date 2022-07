Grave incidente sulla Statale, morto motociclista

Sul posto è in arrivo l’elisoccorso

Grave incidente stradale sulla SS115 che al momento è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Una persona è morta. Si tratta di un motociclista che era rimasto ferito. Era stato necessario l’intervento di un elicottero del 118 ma l’uomo poco dopo è morto.

La strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione innesto strada statale 113 Trapani, per un incidente al km 184,000 a Porto Empedocle (Agrigento).

Nel sinistro, un incidente autonomo che ha coinvolto una moto,. Sul posto era in arrivo l’elisoccorso.

Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.