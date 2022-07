Sguardo di troppo finisce in tragedia, padre e figlio in gravi condizioni a Palermo

Sguardo di troppo finisce in tragedia, padre e figlio in gravi condizioni...

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo i componenti di un nucleo familiare, il padre ed due figli, rispettivamente di 45, 20 e 22 anni, accusati di lesioni a due uomini colpiti con spranghe e martello che avevano la sola colpa di essere vicini di casa di un giovane che aveva osato lanciare uno sguardo a una ragazza che si trovava in loro compagnia.

I figli sono stati portati in carcere, il padre ai domiciliari. L’aggressione è avvenuta a Boccadifalco. Lo sguardo, ritenuto inappropriato, è costato una vera e propria persecuzione da parte di due fratelli alla vittima.

Il giovane è stato preso di mira per giorni. Prima continui insulti e minacce da parte di due fratelli. Poi il tentativo di speronamento con l’auto mentre il giovane stava facendo un giro in bici. A questo punto la giovane vittima si è confidata con il padre. Ha chiesto aiuto perché non poteva più sopportare le continue angherie subite.

Il genitore ha cercato i due fratelli e ha chiesto loro di finirla una volta per tutte. Un rimprovero vissuto come un ulteriore affronto. Da qui la spedizione punitiva. La rabbia e la violenza dei tre si è accanita contro i vicini di casa che secondo gli aggressori armati di spranghe e martello hanno picchiato il giovane e il padre che a loro dire stavano coprendo i veri obbiettivi della spedizione punitiva.

Un rifiuto a collaborare costato alle vittime il ricovero in ospedale in gravi condizioni. Le indagini degli agenti del commissariato Porta Nuova hanno consentito di ricostruire la vicenda e arrestare i tre aggressori.