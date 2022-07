Incidente in monopattino, morto a 42 anni Piero Mostaccio

L’incidente in monopattino, il ricovero in gravi condizioni. Non ce l’ha fatta Piero Mostaccio, 42 anni. La tragedia si é consumata a Sant’Agata Militello. Il decesso è avvenuto al Policlinico di Messina dove era stato portato per le gravi lesioni riportate nell’incidente.

L’uomo, santagatese, è caduto dal suo monopattino mentre stava percorrendo una strada in discesa. Piero Mostaccio è deceduto nel Reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina, dove era stato trasferito dal Barone Romeo di Patti.

Il 42enne era stato prima condotto ql pronto soccorso dell’ospedale cittadino alla volta di Patti da dove con l’eliambulanza è stato

trasferito al Policlinico del capoluogo peloritano.

A distanza di pochi giorni però le sue condizioni sono peggiorate e ai medici non è rimasto altro che dover dichiarare la morte cerebrale.

Fatale un trauma cranico dovuto al colpo subito alla testa. Il 42enne era in coma farmacologico e oggi pomeriggio è deceduto.