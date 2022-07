Notte di terrore a Villabate, incendio distrugge due appartamenti

VILLABATE – Una vera e propria notte di terrore è stata quella appena trascorsa a Villabate, comune alle porte di Palermo. In corso Vittorio Emanuele, una delle principali strade cittadine, è scoppiato un incendio all’interno di uno stabile che ha danneggiato due appartamenti adiacenti.

Le cause del rogo, in una zona centrale del comune dell’hinterland palermitano, sono ancora da appurare. Quel che è certo è che è le fiamme hanno coinvolto buona parte delle due abitazioni, che si trovano al primo piano, distruggendo soprattutto il tetto.

L’incendio è scoppiato intorno alle 21 nello stabile di corso Vittorio Emanuele nella confluenza con viale Europa, ma solo alle 2 della notte è stato completamente domato. Sul posto, dopo la segnalazione di fumo che proveniva dallo stabile, sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.

I pompieri, in azione con quattro mezzi, hanno dovuto operare in più punti per riuscire a spegnere tutti i focolai. Nessuna conseguenza per gli occupanti delle due case che sono riusciti a salvarsi uscendo tempestivamente dai locali in fiamme.