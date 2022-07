Google Camp 2022, il colosso del web sceglie ancora la Sicilia

Google ha la Sicilia nel cuore, il Verdura Resort scelto come quartier generale

Torna in Sicilia il Google Camp 2022 e sarà di nuovo parata di stelle in provincia di Agrigento. Dopo le precedenti edizioni, Google sceglie di nuovo l’isola. Al Verdura Resort ci si prepara ad ospitare il mega evento che sarà come al solito blindatissimo.

Si attende una nuova parata di vip

Negli anni passati al Google Camp erano passati Elton John, Lenny Kravitz, Leonardo di Caprio, Madonna, Lady Gaga, George Clooney, Will Smith, Bill Gates, Mark Zuckerberg, John e Lapo Elkann e il principe Harry d’Inghilterra. Per quest’anno i nomi sono ancora top secret ma non mancheranno i nomi altisonanti.

Il Google Camp dell’anno 2022 si svolgerà con molta probabilità solo all’interno del Verdura Resort di Sciacca. La struttura ricettiva di Sir Rocco Forte già in passato era stata utilizzata dagli ospiti di Google come “base”. Quindi niente Valle dei Templi o Selinunte, le location scelte negli anni scorsi.

La manifestazione tecnologica voluta da Big G, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, dal 2014 si svolge in Sicilia. I Camps di Google sono dei meeting esclusivi dove si discute di attualità e dei vari temi che riguardano l’evoluzione del mondo e della società. Tra gli invitati ci sono star del cinema, dello spettacolo ma anche i luminari mondiali dei più svariati temi.

Come ogni anni ci si chiede chi parteciperà al Google Camp. Sui social si inizia a vocifere di nomi importanti ma altri aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.