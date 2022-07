Podologi abusivi a Palermo, blitz dei Nas in tre studi

I carabinieri del Nas di Palermo denunciano tre finti podologi. I tre operavano a Palermo senza i titoli necessari e non risultavano essere tra i 33 iscritti all’albo dei medici specializzati nelle malattie di unghie e piedi. Per operare e intervenire nelle diverse patologie e affezioni della pelle e delle unghia serve infatti una laurea e una specializzazione. In questi giorni sono stati diversi i controlli eseguiti dai militari.

In seguito ai controlli dei militari, in tre studi sono scattate le denunce per abuso della professione: in via Pindemonte, in via D’Annunzio e in via Fulcieri Paulucci de Calboli.

“Quello dell’abusivismo nella nostra professione è un tema molto importante – dice il presidente dell’ordine dei podologi di Palermo e Provincia Giuseppe Farinella – Attraverso il nostro legale abbiamo girato all’autorità competenti le segnalazioni che arrivano all’ordine”.