In arrivo la rinfrescata d’inizio agosto, attese le piogge

La pioggia è attesa al Nord per poi arrivare anche in Sicilia nei primi giorni di agosto

Sta per arrivare il fresco e la pioggia anche se al Sud e in Sicilia si dovrà attendere un po’ di più.

La straordinaria ondata di caldo che ha portato l’anticiclone africano, ha le ore contate visti che sta per arrivare una fase più fresca. Almeno per il momento. I primi segnali di indebolimento arrivano dal Nord Italia, dove sono attesi per i prossimi giorni piogge e temporali. Il maltempo si sposterà al Sud nella prima metà del mese di agosto.

L’anticiclone africano quindi perderà la sua forza, almeno al Nord. A rivelarlo, le informazioni diffuse da IlMeteo.it. Valutata, infatti, per alcuni regioni settentrionali l’allerta gialli per temporali e rischio bombe d’acqua. Tuttavia, al Sud dovremmo ancora aspettare. Il meridione, infatti, continuerà ad essere interessato dalla grande on ondata di caldo ed afa ancora per alcune settimane. Qualche cambiamento, con un evidente caldo di temperature rispetto a quelle odierne, è previsto per il mese di agosto.

Ciononostante, il clima resterà caldo per tutta l’estate 2022. Anche in Sicilia tornerà il caldo consueto di agosto dopo la breve rinfrescata di inizio mese.