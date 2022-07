Scomparsa una donna nel Palermitano, a Bagheria si cerca Antonietta Viscuso

Momenti di angoscia a Bagheria per la scomparsa di Antonietta Viscuso. Della giovane si sono perse le tracce da saboto 23 luglio, poi solo qualche avvistamento come sostenuto da alcuni testimoni.

Antonietta Viscuso scomparsa da sabato

La donna è scomparsa da Bagheria. Ora i familiari sono in apprensione per capire dove sia andata e lanciano un appello per poterla riabbracciare.

La preoccupazione è davvero tanta anche perché la ragazza soffrirebbe di alcuni disturbi mentali, è sofferente e deve prendere alcune medicine. La giovane sarebbe stata avvistata a Santa Flavia, a Sant’Elia e sulla Statale 113.

L’appello dello zio

Da sabato 23, attorno alle 11, non si hanno più sue notizie. È stata già presentata la denuncia della sua scomparsa alle forze dell’ordine. È lo zio della ragazza che ha lanciato l’appello sui social, invitando gli utenti dei social a condividere il messaggio. “Non ha documenti ne telefono – dice lo zio – è vestita con un vestitino di colore marrone. Presumo sia da sola, pensiamo sia fuggita e siamo tutti in ansia”.

Lo scorso fine settimana un’altra donna scomparsa

A Monreale sono stati momenti di angoscia per la scomparsa di una donna di 61. La signora era uscita da casa dalla sua casa di Monreale, lasciando documenti e cellulare. Per ore non si sono più avute sue notizie fino alla svolta. Alcuni ragazzi l’hanno riconosciuta a Palermo nella zona di via Monte Pellegrino mentre si apprestava a salire su Monte Pellegrino. I Carabinieri di Monreale l’hanno recuperata e riportata a casa sana e salva.