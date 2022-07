Terremoto in provincia di Palermo magnitudo 3.1

Scossa di terremoto questa mattina in provincia di Palermo. La scossa è stata registrata alle 10.37.

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona a 9 km a Est ei Alimena, nel Palermitano. Precisamente è stata avvertita alle 10:37:49, ora italiana. L’ipocentro è stato localizzato alla profondità di 38 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Al momento per la scossa di terremoto in provincia di Palermo di questa mattina non sono stati segnalati danni.