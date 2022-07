Paura a Piana degli Albanesi e Monreale, incendi devastano il territorio

Piana degli albanesi e Monreale nella morsa degli incendi. Il rogo più grave nella Città del Lago dove un incendio ha interessato una vasta area boschiva.

A Piana degli Albanesi è andata in fiamme l’area di contrada Tingoli, in contrada Madonna del Bosco – Argomesi.

Vigili del fuoco, forestale e protezione civile hanno lavorato fino a tarda notte, riuscendo ad avere la meglio per sulle altissime lingue di fuoco. Il rogo ha interessato non solo macchia mediterranea ma anche parte dell’area boschiva della zona.

Il sindaco del paese in provincia di Palermo, Rosario Petta, ha condannato il vile gesto fatti dagli “appiccatori del fuoco”.

Nel corso della giornata di ieri però sono stati diversi gli ettari di territorio divorati dagli incendi anche a Monreale. Roghi nella cosiddetta Montagnola e a Pioppo, in zona Villaggio Sant’Anna. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, il corpo forestale della Regione Siciliana e l’associazione di Protezione Civile Overland.