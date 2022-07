Travolto in bici sulla provinciale, muore Federico Latteri

Tragico incidente mortale sulla strada provinciale 162, nei pressi di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. La vittima è Federico Latteri, 50 anni.

L’uomo ha perso la vita mentre era in sella alla sua bicicletta, dopo uno scontro con una Yaris condotta da una donna, intorno alle 12 di ieri.

Federico Latteri, originario di Acquedolci, si stava recando verso Torrenova. Ancora non chiare le cause del sinistro. L’uomo, subito soccorso da due medici che transitavano sul luogo dell’incidente, ha riportato ferite troppo gravi e nonostante il trasporto in ospedale, non ce l’ha fatta.

Sia l’auto sia il ciclista procedevano verso Torrenova nello stesso senso di marcia. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’auto abbia impattato con la bici agganciandola e trascinandola. Il ciclista è stato sbalzato violentemente sulla carreggiata in senso opposto. Sul posto i carabinieri della locale stazione, gli agenti del commissariato di Sant’Agata Militello e la polizia municipale santagatese per ricostruire la dinamica del sinistroLatteri era dipendente del Comune di Acquedolci.

L’uomo, sposato, padre di due figlie, Chiara e Nicole, era devoto della Madonna di Medugorje dove era stato assieme alla moglie sino a qualche giorno fa. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e fedeli della Madonna di Medugorje.