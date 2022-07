Fa il bagno al mare e avverte malore, muore un uomo

Un’altra persona muore in spiaggia. Un’alta mattinata tragica in Sicilia.

La vicenda si è consumata sulla spiaggia di ponente di Milazzo. Un anziano di 79 anni è morto intorno a mezzogiorno mentre stava facendo il bagno. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da malore.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine con l’intento di prestare soccorso al poveretto. Purtroppo non vi sarebbe stato nulla da fare.

Ieri una tragedia simile nella spiaggetta dell’Olivella, a Porticello, nel Palermitano dove è morta una donna settantenne forse a causa di un arresto cardiaco. A nulla sono serviti gli interventi di alcuni infermieri presenti al momento della tragedia per darle soccorso. “Siamo intervenuti immediatamente io e il collega Nicola Martorana che eravamo in spiaggia – dichiara Antonio Tripoli – praticando il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, ma non c’è stato nulla da fare”.

Sul posto sono successivamente intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che hanno accertato la morte della donna.