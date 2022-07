Scomparsa una donna a Monreale, ansia per la gioielliera Gaetana Vilardo

Scomparsa nel nulla una donna a Monreale, in provincia di Palermo. Si tratta di Gaetana Vilardo, 61 anni, gioielliera. La donna è uscita da casa, poi si sono perse le sue tracce. Partono le ricerche nella cittadina normanna alle porte di Palermo.

A Monreale sono ore di ansia per i familiarili e per chi conosce la donna. Gaetana Vilardo, è molto conosciuta in città perché è la titolare di una gioielleria che si trova in via Venero, una delle strade del centro.

La donna è scomparsa. Pare che di lei si siano perse le tracce da quasta mattina quando è uscita da casa. Momenti di angoscia per i parenti che hanno trovato il suo cellulare in casa. Un allontanamento volontario? Intanto la vicenda è stata denunciata anche ai carabinieri di Monreale che hanno attivato anche la protezione civile per le ricerche della 61enne scomparsa.

Sui social anche l’appello del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. “Chiedo a tutti per cortesia massima condivisione, è scomparsa una nostra concittadina, il suo nome è Gaetana Vilardo e manca da casa dalle 10 di questa mattina, quando è uscita da casa lasciando il proprio cellulare. Facciamo squadra, vi prego”.