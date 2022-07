Il piccolo Domenico morto e il dolore della mamma, eseguita l’autopsia

Il piccolo Domenico è morto nei giorni scorsi dopo il disperato appello della madre. Ora sul suo corpo è stata eseguita l’autopsia e si potranno svolgere i funerali per dare l’ultimo saluto al piccolo.

E’stata eseguita la seconda autopsia sulla salma del piccolo Domenico Bandieramonte, 4 anni, originario di Lampedusa, e residente con la famiglia a Catania. Il medico legale, incaricato dalla Procura di Messina, entro 60 giorni depositerà gli esiti delle perizie sanitarie disposte dai magistrati inquirenti al fine di accertare se la causa della morte sia o meno correlabile all’enterococco, il batterio che il bambino avrebbe contratto, tramite un sondino, all’ospedale San Marco a Catania. Il corpo adesso sarà restituito alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Il direttore sanitario dell’ospedale San Marco, Antonio Lazzara, ha istituito una commissione d’indagine interna composta dai direttori delle Unità di Malattie infettive, Chirurgia pediatrica e dalla Direzione medica di presidio ospedaliero.

Nei giorni scorsi è stata aperta l’inchiesta sul caso del piccolo Domenico, morto in ospedale a soli 4 anni presumibilmente a causa di un batterio contratto al San Marco di Catania. A chiarire le effettive cause sul decesso, però, saranno gli esiti del’autopsia disposta sul corpo della piccola vittima. La salma era stata posta sotto sequestro per permettere lo svolgimento delle indagini.