Muore in incidente giovane barman, è strage sulle strade siciliane

Una mattanza, una vera e propria strage lungo le strade siciliane. Oggi un altro lutto per un altro grave incidente. Una tragica estate. Antonio Leto è il nome del giovane morto in un tragico schianto.

Poco dopo le 16 di oggi lo scontro mortale a Milazzo, lungo la litorale di Ponente, all’altezza della via Ischia, tra una ford Fiesta proveniente da Barcellona e una Ducati Moster Nera verosibilmente proveniente da Milazzo.

A perdere la vita è stato Antonio Leto, 32 anni. Un giovane molto conosciuto negli ambiente della movida di Milazzo per la sua attività di barman. Alla guida dell’automobile c’era una donna. trasportata all’ospedale Fogliani per dei traumi.

Secondo le proprie ricostruzioni, sembrerebbe che stesse per entrare in un parcheggio poi lo schianto con il veicolo a due ruote. Sul posto sono interventui carabinieri e polizia. Per i rilievi i carabinieri della stazione di Milazzo.