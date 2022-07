Dramma a Capaci, muore in spiaggia un ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni è morto dopo aver fatto un bagno in mare. La tragedia si è consumata questa mattina nello specchio di mare di Capaci, nel Palermitano.

Vittima un giovane dell’età approssimativa di 25 anni che sarebbe morto per annegamento anche se ancora la vicenda è interamente da ricostruire. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi dei bagnanti. Sul posto forze dell’ordine e soccorsi. Adesso bisognerà anche comprendere la sequenza degli eventi e le cause della tragedia.

Una tragedia che ha coinvolto un giovane che ha accusato un malore è avvenuta nei giorni scorsi.

Così è morto un ragazzo di 22 anni a Guardia Mangano, frazione di Acireale, in provincia di Catania.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava alla guida della sua automobile quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un muro. A soccorre il 22enne alle prime battute è stato un medico che passava casualmente dal luogo dell’incidente. Il medico ha prestato subito soccorso al malcapitato praticandogli il massaggio cardiaco in attesa del’arrivo di un’ambulanza.

Sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione. Purtroppo però per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo non si è più ripreso. Presenti sul luogo della tragedia i vigili urbani di Acireale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.