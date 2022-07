Grave incidente sulla Palermo-Agrigento a Bolognetta, 5 feriti e 4 auto coinvolte

Grave incidente sulla Palermo-Agrigento SS121 questo pomeriggio all’altezza di Bolognetta. Cinque persone sono rimaste ferite nello scontro che ha visto convolte quattro automobili.

L’incidente, come fa sapere l’Anas, è avvenuto al km 241, a Bolognetta, della strada statale 121 “Catanese” dove il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità.

Per cause in corso di accertamento, quattro autovetture sono entrate in collisione e, nell’impatto, cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto diverse ambulanze e le forze dell’ordine. Sul posto è anche presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento