Auto accartocciata sulla Palermo-Sciacca, lacrime per Pino Napoli

Pino Napoli è l’ennesima vittima della “strada della morte”, la Palermo-Sciacca, nei pressi di Salaparuta. Il dolore dei parenti e dei familiari che puntano il dito anche sulle condizioni disastrose di questa strada.

Lo scorrimento veloce, chiamato anche Fondovalle, ha fatto un’altra vittima nelle ultime ore. Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di Giuseppe Napoli. Pino, così era conosciuto, era un uomo di 55 anni di Bagheria che abitava a Palermo.

L’uomo è rimasto coinvolto, ieri pomeriggio, in un incidente avvenuto al chilometro 52 della strada statale 624 Palermo-Sciacca, già scenario in passato di gravissimi scontri, molti mortali.

Nell’impatto oltre all’auto della vittima, una Renault Scenic X-Mod, sono rimaste coinvolte anche una Range Rover Evoque e una Fiat Tipo. Nell’incidente sono rimasti feriti, ma senza gravi conseguenze, i conducenti di queste ultime due vetture: un 55enne di Sciacca e un altro uomo di 57 anni.

L’auto della vittima, trasformata in un groviglio di lamiere, è diventata una vera e propria trappola mortale. Per Napoli non c’è stato niente da fare. Inutile per lui l’intervento del 118 che ha invece soccorso gli altri feriti.

Sono decine i messaggi sui social di amici e conoscenti che puntano il dito contro la pericolosità di alcuni tratti dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Grande il dolore per la perdita di Pino Napoli. “Cuginetto – scrive una parente – non doveva andare così. Eri un uomo buono, dal cuore nobile. Non meritavi questa fine”. E ancora: “Ciao Pino, ci manchi già tantissimo. Sappiamo che sai un angelo, questo è l’unico pensiero che può consolarci dopo questa tragedia”.

Le indagini per accertare l’esatta dinamica dello schianto sono tuttora in corso. A condurle i carabinieri che dovranno stabilire le responsabilità.