Corleone piange Marco Puccio, lutto cittadino nel giorno del funerale

Lutto a Corleone nel giorno del funerale di Marco Puccio, morto a 17 anni a causa di un grave incidente stradale avvenuto venerdì scorso nelle campagne della città in provincia di Palermo, tra la statale 118 e la strada provinciale 75.

Lutto cittadino a Corleone

Oggi 18 luglio 2022 a Corleone il sindaco Nocolò Nicolosi ha indetto una giornata di lutto cittadino in occasione dei funerali. Le esequie saranno celebrate alle ore 10,30 presso la Chiesa Madre. Seguirà il corteo funebre che accompagnerà il nostro giovane concittadino fino al cimitero. Le attività commerciali e artigianali, in segno di lutto, potranno unirsi all’immenso dolore che ha colpito la nostra città, chiudendo almeno per la durata della celebrazione.

Le indagini sull’incidente di venerdì

A occuparsi delle indagini sul dramma sono i Carabinieri di Corleone. Secondo quanto ricostruito, il 17enne sarebbe andato insieme a un amico in un terreno di famiglia, in contrada Casale, per i lavori di trebbiatura. L’altro ragazzo, 24 anni, si trovava sul trattore mentre il diciassettenne Marco Puccio, forse approfittando di un momento di distrazione, si sarebbe messo al volante di una Panda 4×4 per poi finire fuori strada. Una tragedia che è costata la vita al giovane di Corleone, deceduto sul colpo all’interno del mezzo.

Il pm di Termini Imerese non ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane essendo palesi le ragioni del decesso, concedendo così il nulla osta per la restituzione della salma e la celebrazione del funerale che si terrà questa mattina.