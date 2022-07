Schianto fatale, Marco Ardizzone perde la vita a 42 anni, grave il fratello

Marco Ardizzone, 42 anni, è l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto lungo la via San Girolamo, strada che conduce alla stazione ferroviaria della cittadina acese.

L’uomo, conosciuto in città perché gestiva da anni insieme alla famiglia un negozio nel quartiere Carmine, viaggiava a bordo di un ciclomotore insieme al fratello. Nella notte tra venerdì e sabato, per cause ancora da accertare, all’altezza di un’intersezione stradale, ha perso il controllo del mezzo. L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo e il 42 enne, sbalzato dalla sella, è morto sul colpo. I nutili i soccorsi del 118.

Il fratello della vittima, rimasto ferito in maniera grave, è stato portato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva post operatoria. La prognosi per l’uomo è riservata.

Indagano gli agenti del commissariato di polizia di Acireale. Ad Acireale in segno di lutto è stata annullata la processione della Madonna del Carmelo.