Tir vola da viadotto, muore 59enne siciliano

Salvatore Perdichizzi, di Barcellona Pozzo di Gotto, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Calabria, in provincia di Cosenza.

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sono state impegnate per un incidente stradale avvenuto sulla SS106 al km 387+200 nel comune di Trebisacce. Coinvolto nel sinistro un autoarticolato che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori strada sotto un ponte.

Salvatore Perdichizzi, 59enne di Barcellona Pozzo di Gotto), era il conducente del veicolo. Sul posto squadre del distaccamento di Castrovillari, vigili del fuoco volontari del distaccamento di Trebisacce ed Autogrù della sede centrale.

Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e del veicolo nonché per il recupero della salma rimasta incastrata nell”abitacolo del mezzo. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e viabilità.

Nei giorni scorsi un altro siciliano è morto in un altro grave incidente. Amedeo Brucculeri, geometra, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo l’autostrada A1.

L’incidente mortale, in particolare, è avvenuto tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud. A perdere la vita è Amedeo Brucculeri, 50enne geometra di Agrigento. L’uomo, residente a Carpi, era a bordo della sua Fiat quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato – intorno la mezzanotte di ieri – contro un Tir.

Lo scontro non ha purtroppo lasciato scampo al 50enne, che è deceduto sul colpo all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria. Illeso invece il camionista. Amedeo Brucculeri, originario di Agrigento, si era trasferito da circa un anno nel capigiano, in quanto aveva iniziato a lavorare presso la cooperativa edile CMB come contabile. Sul posto Vigili del Fuoco, Polstrada e sanitari 118.