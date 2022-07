L’incidente e la tragedia, Corleone piange Marco Puccio, “Ragazzo d’oro e generoso”

Sono momenti di grande dolore a Corleone per la prematura scomparsa di Marco Puccio. A soli 17 anni il ragazzo, originario del luogo, ha perso la vita in un incidente stradale.

La cronaca dell’incidente a Corleone

Secondo le prime indagini, il 17enne sarebbe stato alla guida di una Panda 4×4. L’automobile, per cause in via di accertamento, è finita in una scarpata, si è ribaltata e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane delle lamiere e i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte del giovane corleonese.

Le indagini dei Carabinieri

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone, adesso al lavoro per comprendere a chi appartenesse il mezzo e perché il giovane si trovasse al volante senza avere la patente. Gli accertamenti investigativi sono solo alle prime battute. I militari hanno avvisato i familiari di Marco Puccio e li hanno ascoltati anche nel tentativo di ottenere elementi utili alle indagini. Un lavoro complesso in un momento di così grande dolore.

Terzo grave lutto in due mesi

Quella di Corleone è una comunità che si è svegliata a lutto. È la terza giovane vita spezzata nel giro di poco tempo dopo la tragedia di Giulia Sorrentino e Rosario Leto. Anche loro giovanissimi erano morti in un tragico sinistro stradale.

Sono tanti coloro che hanno voluto dedicare un messaggio di vicinanza alla famiglia Puccio, colpita da questo immane dolore. “Condoglianze alla famiglia Puccio e un ricordo nella preghiera per le famiglie Sorrentino e Leto”, si legge su Facebook.

“Non riesco a darmi pace, non posso crederci. Mi sembra un brutto sogno. R.i.p. Marco, persona gentile, educata, affettuosa”. “È difficile fare i conti con la dura verità persona umile, allegra e disponibile. Ciao amico mio ci siamo conosciuti da piccoli e quei 5 anni di scuola mi hanno fatto capire che la tua bontà era immensa. Non ti dimenticherò mai”.

E poi ancora: “Sei stato un ragazzo d’oro, premuroso, sensibile, con un grande senso del dovere. Un ragazzo come pochi. È difficile pensare che non ci sei più. Che il Signore possa accoglierti tra le sue braccia”.