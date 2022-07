Follia in Sicilia, anziano 82enne pestato a morte per una mancata precedenza

Morire per una mancata precedenza. Accade in Sicilia che un uomo di 82 anni viene pestato a sangue da un altro uomo. La vittima è finita in ospedale ed è morta.

È morto in ospedale l’anziano di 82 anni rimasto coinvolto in una lite avvenuta in strada con un altro pensionato di 77 anni poi sfociato in un pestaggio. L’uomo, dopo l’aggressione, è stato ricoverato all’Umberto I di Siracusa in prognosi riservata, a causa delle lesioni procurate da calci e pugni ricevuti al culmine della lite.

L’aggressore, inizialmente denunciato dalla Squadra Mobile, dovrà adesso rispondere di omicidio.

Secondo quanto ricostruito, la mattina del 28 giugno scorso il 77enne, a bordo di uno scooter elettrico, ebbe da ridire sulle modalità di guida dell’82enne, conducente di un’auto. Dalle parole si è passati alle mani. Arrivati ad un semaforo di i due, dopo gli insulti reciproci, hanno cominciato a picchiarsi. Il conducente del motorino elettrico avrebbe a quel punto colpito con calci e pugni l’82enne, che venne prima soccorso da un agente di polizia in transito e poi trasportato in ambulanza al vicino pronto soccorso.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi. Oggi l’uomo è morto.